Deux grizzlis s'affrontent au milieu d'une autoroute canadienne : la vidéo devient virale

Deux grizzlis en plein combat au milieu d'une autoroute. La scène filmée dans le nord-ouest de la province de Colombie-Britannique, au Canada, est devenue virale. Postée sur Facebook par une automobiliste le 20 septembre dernier, la vidéo comptabilisait ce dimanche cinq millions de vues.

Les deux grizzlis, debout sur leurs pattes arrières, commencent par grogner avant de s'affronter à coup de pattes et de morsures. Un combat impressionnant entre ces deux mammifères pesant en moyenne 270 kilos. En arrière plan, un loup immobile sur la chaussée observe la lutte à bonne distances.

45.000 grizzlis dans le nord des Etats-Unis et du Canada

Une scène insolite filmée par Cari McGillivray. Contactée par le Globe and Mail, l'automobiliste confie que cette rencontre est "loin d'être la meilleure de sa vie".

45.000 grizzlis vivraient actuellement dans le nord du Canada et des Etats-Unis. Même si les attaques sont rares, le tourisme et l'augmentation de la population accroissent les probabilités de rencontre entre l'homme et l'animal. En août dernier, un Français de 44 ans est mort des suites d'une attaque de grizzli, dans le Nord-Ouest du Canada.

L'agence gouvernementale Parcs Canada conseille la plus grande prudence aux randonneurs et campeurs : se déplacer en groupe, faire du bruit et avoir à disposition une bonbonne de gaz poivrée.