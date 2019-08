Canada : un Français tué par un grizzli

Julien, un Franco-Canadien de 44 ans, a été attaqué le 15 août par un ours alors qu'il bivouaquait dans le nord-ouest du Canada, rapporte Le Parisien. Son amie Camille, qui voyageait avec lui, a appelé les secours. Ils auraient été surpris alors qu'ils dormaient, et l'animal aurait saisi Julien par le cou et l'épaule, puis l'aurait emporté dans la forêt, selon la gendarmerie royale canadienne.

Un projet né d'un financement participatif

Le quadragénaire, compositeur et preneur de son, voyageait avec son amie et membre de son duo dans le cadre d'une création musicale. Plus qu'un simple voyage, Julien réalisait là un véritable rêve. "Ça faisait trois ans qu'on y pensait", raconte Camille.

Dans leur projet, ils prévoyaient de "descendre, en autonomie, le fleuve Mackenzie en canoë-kayak, depuis Fort Providence jusqu'à Inuvik (environ 1.500 km)", comme ils l'écrivent sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Partis le 1er août, ils devaient voyager dans le grand Ouest canadien pendant une trentaine de jours. L'accident s'est produit alors que les deux amis se trouvaient à Tulita, le long du fleuve.

"Pendant l'aventure, Julien enregistrera et s'inspirera des sons insolites qu'il entendra là-bas et Camille prendra des photos", racontaient-ils sur le site Internet en détaillant leur projet. L'objectif final était ensuite d'exposer leur création en région parisienne.

" Il avait lié sa passion de la nature avec celle de la musique "

Le compositeur, habitant la Seine-Saint-Denis, s'inspirait largement des grands espaces naturels pour ses créations musicales. "Il a grandi au Canada jusqu'à ses 19 ans avec ses deux parents français avant de venir en France. Il avait lié sa passion de la nature avec celle de la musique", explique Laura, la compagne de Julien restée en France. L'an dernier, Julien s'était rendu en Antarctique pour enregistrer des sons pendant cinq mois. Il avait ensuite composé sa "Symphonie australe" à partir de ces enregistrements. Celle-ci avait été jouée par l'Orchestre de Bretagne et diffusée par France Musique.

Les attaques d'ours sont très rares au Canada. D'après la revue Nature, l'augmentation de ces attaques est due à l'accroissement du tourisme et de la population, qui font statistiquement grandir la probabilité de rencontre entre un homme et un ours.