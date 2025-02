Danemark : une pétition satirique propose l'achat de la Californie

"Måke Califørnia Great Ægain", c'est le slogan de cette pétition sarcastique. Puisque Donald Trump souhaite "prendre" le Groenland, territoire autonome danois, plus de 200.000 signataires se sont rassemblés pour proposer le rachat de la Californie par le Danemark.

Donald Trump veut "prendre" le Groenland, territoire autonome danois, qu'à cela ne tienne, une pétition satirique propose l'achat par le Danemark de la Californie et rassemblait mercredi plus de 200.000 signatures. Singeant le slogan du président américain, la pétition appelle à "Måke Califørnia Great Ægain".

"Mickey Mouse avec un casque de Viking ?"

"Achetez-la à Trump, à travers la campagne participative la plus grandiose jamais réalisée", propose le site denmarkification. Et pourquoi la Californie ? Simplement pour sa météo, la tech' et les toasts à l'avocat, est-il écrit. Sans oublier Disneyland qu'ils "renommeront Hans Christian Andersenland". "Mickey Mouse avec un casque de Viking ? Oui, merci !"

Depuis fin décembre, Donald Trump répète son souhait d'annexer l'immense île arctique dont les dirigeants, soutenus par le gouvernement danois, répliquent qu'elle n'est pas à vendre. Pour les anonymes à l'origine de la pétition, "Trump pourrait vendre".

"Soyons honnêtes", écrivent-ils. "Trump n'est pas exactement le plus grand fan de la Californie (...) quant à la volonté des citoyens ? Eh bien, soyons réalistes, quand cela l'a-t-il déjà arrêté ?". Ce mercredi peu avant 10h00 (09h00 GMT), 204.000 personnes avaient signé la pétition dont l'objectif est de rassembler un demi-million de signatures.

Des élections locales se tiennent au Groenland le 11 mars. Le Parlement groenlandais, qui s'inquiétait d'une possible ingérence étrangère, a adopté mardi une loi interdisant les dons anonymes ou étrangers aux partis politiques.