Coronavirus : des habitants confinés à Paris font danser un policier depuis leur fenêtre

Malgré le confinement et l'inquiétude que fait planer l'épidémie de coronavirus sur la France et le monde entier, certaines scènes de la vie des Français reclus chez eux prêtent à sourire.

C'est le cas notamment de cette vidéo postée sur Twitter montrant un policier en train de danser dans les rues du XVIIIe arrondissement de Paris sur de la musique qui s'échappe d'un immeuble alentour et sous les yeux de son collègue, amusé. Pendant quelques secondes, le force de l'ordre, paré de son masque, entame, ainsi, quelques pas de danse, filmé par une habitante à sa fenêtre.

Des habitants confinés dans Paris 18ème font danser des policiers depuis leur fenêtre #coronavirus#confinement#JeResteChezMoi



Vidéo envoyée par une amie. pic.twitter.com/qCcmEzkqbQ — Jordan Klein (@JordanKln) March 19, 2020

100.000 policiers et gendarmes mobilisés

Un instant de répit alors que 100.000 policiers et gendarmes ont été déployés pour contrôler les déplacements des Français suite au confinement instauré par Emmanuel Macron lundi soir et pour, au minimum, quinze jours.

Cette mobilisation a pour objectif d'assurer "un dispositif de contrôle" mis en place par les forces de l’ordre et qui "reposer sur des points de contrôles fixes et mobiles" sur les axes principaux et secondaires. L'armée n'est, elle, pas mobilisée pour contrôler les rues.