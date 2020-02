Adieu "Patrick", le plus vieux TGV de France

Patrick a parcouru plus de 13 millions de kilomètres et après 40 ans de service sur les rails, il a pris sa retraite en décembre dernier. Non, Patrick n’est pas un cheminot, mais la première rame à grande vitesse dédiée au transport de voyageur. Patrick est le tout premier TGV sorti des usines Alstom de Belfort en juillet 1978, une véritable légende du rail français. Un article du Figaro nous raconte son histoire.

Patrick roule pour la première fois le 1er septembre 1978 sur la ligne grande vitesse Paris-Sud-Est, alors tout juste achevée. Le 22 septembre 1981, François Mitterrand inaugure la ligne, avant que celle-ci ne soit ouverte au public le 27 septembre. Ce sont, au total, 109 rames de première génération qui ont été fabriquées et qui ont sillonné tout le territoire français.

La tournée d’adieu de Patrick le TGV

Patrick a aussi battu de nombreux records. En effet, ses rames ont pour la première fois dépassé la vitesse commerciale de 250 km/h, en filant à 260, puis 270, puis 300 km/h, jusqu’à atteindre 380 km/h en 1981, pulvérisant le record mondial. C’est la raison pour laquelle la SNCF et les conducteurs ont décidé de lui rendre hommage deux mois après son dernier voyage. La tournée d’adieu du premier TGV, sobrement baptisée "Au revoir Patrick", a débuté mercredi 5 février.

Moment d'émotion avec le lancement de la tournée d'adieu de la toute première rame du TGV Sud-Est ! Elle a parcouru l'équivalent de 335 tours du monde !

Pour sa tournée d'adieu, Patrick a revêtu son costume d'apparat. Il a retrouvé sa couleur d’origine, l'orange vif, pour le plus grand plaisir de ses plus fidèles admirateurs sur les réseaux sociaux. Sa tournée d’adieu prévoit la visite de plusieurs technicentres SNCF ces prochaines semaines. La tournée d’adieu du TGV s’achèvera le 25 février, puis peut-être Patrick sera-t-il exposé à la Cité du train de Mulhouse.