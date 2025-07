Immobilier : ces villes côtières où il fait bon investir

Le marché immobilier reprend petit à petit des couleurs. De bonnes affaires sont encore à saisir, y compris le long du littoral, notamment pendant les grandes vacances. Mais quelles sont les villes de la côte les plus attractives ? Europe 1 s'est penchée sur la question.



Vivre en bord de mer est-il un rêve encore accessible ? Alors que le marché immobilier a connu un fort ralentissement il y a quelques mois, la reprise se fait progressivement, notamment dans les communes en front de mer. Et pour les Français souhaitant changer de cadre de vie ou ceux à la recherche d'un investissement bien placé, certaines villes sont à privilégier.

Ainsi, selon le palmarès du géant de l'immobilier Guy Hoquet qu'Europe 1 a pu consulter, dans le sud, si vous avez un joli pécule devant vous, investissez sans crainte à Biarritz, où le m2 s'affiche à près 9.000 euros en moyenne pour un appartement. Un chiffre encore plus élevé sur la Côte d'Azur, comme à Cannes, où le m2 coûte près de 11.500 euros. Une somme conséquente mais la ville est attractive pour les investisseurs, puisqu'elle affiche des loyers en progression de 5,7%.

Opportunités au Havre

Pour les plus petits budgets, Le Havre pourrait être l'opportunité parfaite. La ville, dont le centre-ville est en pleine réhabilitation, est particulièrement dynamique. Comptez environ 2.600 euros du m2 et une rentabilité locative de près de 5,7%, soit mieux que de nombreux placements financiers proposés par les banques.

Autre marché qui fait des émules et auquel on ne s'attend pas forcément : Perpignan. La forte demande locative dans la commune devrait convaincre plus d'un investisseur.

Des loyers en hausse le long des plages du nord du pays

Enfin, le long des plages du nord de la France, Dunkerque devrait avoir toute l'attention des acheteurs. Pour ceux qui souhaitent investir, le moment est plus qu'opportun, alors que le prix des loyers a progressé de près de 10% en quelques mois, face à une hausse des besoins.

Même situation chez sa voisine, Calais, où la rentabilité des logements en location n'a jamais été aussi forte, à pratiquement 6%. Enfin, pour ceux qui souhaitent sauter le pas, le moment est tout choisi. Pendant les vacances scolaires, un différentiel se fait entre l'offre et la demande, créant de belles opportunités de négociations. De quoi réaliser quelques milliers d'euros d'économies pour les Français prêts à devenir propriétaire le long des côtes.