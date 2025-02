EXLU EUROPE 1 - des millions de m2 inoccupés : la quantité de bureaux vacants en Île-de-France enfin chiffrée

La crise du covid-19 aura-t-elle eu raison des immeubles de bureaux ? Selon les derniers chiffres de l'Observatoire de l'immobilier, rien qu'en Île-de-France, plus de six millions de m2 sont actuellement vacants. Un chiffre dévoilé pour la première fois, et qui pourrait aider à résoudre la crise immobilière dans la région, grâce à la transformation de milliers de m2 en logements.

Et si pour résoudre la crise du logement, les immeubles de bureaux étaient la solution ? Rien qu'en région parisienne, près de six à sept millions de m2 sont actuellement inoccupés. De quoi donner des idées à l'Observatoire de l'immobilier. "C'est un chiffre inédit. Il est deux fois plus important que le chiffre pré-covid", souligne au micro d'Europe 1, Joachim Azan, président de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise d'Île-de-France.

Et selon lui, le télétravail n'est pas la seule explication. "l'évolution de la technologie", explique en partie la chute de l'immobilier d'entreprise. "Il y a un certain nombre de tâches qui sont devenues automatisables. Or, les robots ne vont pas au bureau et donc la baisse de la demande de bureau en découle", insiste-t-il.

Des espaces transformables en milliers de logements

Dans le détail, en cinq ans, on compte quatre fois plus de bureaux vides dans des villes comme Clichy ou Saint-Ouen. Alors que le nombre d'habitants ne cesse de progresser dans ces communes, cette transformation de bureaux permettrait de solutionner un marché immobilier en crise.

"C'est près de 150.000 logements qui pourraient découler de ces bureaux vacants, pour un total de 340.000 personnes qui seraient logées", confie Joachim Azan. Une aubaine, d'autant que la possibilité de reconstruire à l'économie sans démolir complètement des immeubles est possible. Surtout que la valeur de ces immeubles s'est effondrée : comptez seulement trois millions d'euros pour certains aujourd'hui, contre 10 millions avant le Covid.