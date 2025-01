Sprite, Fanta, Fuze Tea... Rappel massif de produits Coca-Cola en Europe pour une teneur trop élevée en chlorate

© Tobias Kleuver / ANP MAG / ANP via AFP

Le rappel concerne des canettes et bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et au Luxembourg, en circulation depuis novembre. Les boissons contiendraient une teneur trop élevée en chlorate.