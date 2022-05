Yvelines : une jeune femme retrouvée morte, son conjoint placé en garde à vue

Un homme âgé de 27 ans soupçonné d'avoir tué sa compagne dans les Yvelines a été interpellé et placé en garde à vue mardi, ont indiqué ce mercredi une source policière et le parquet. Le corps de la jeune femme, âgée de 30 ans, a été découvert mardi à son domicile à Coignières (Yvelines). Des traces de strangulation et des plaies à la tête et à la bouche ont été constatées sur la victime, a expliqué une source policière.

Une autopsie prévue jeudi

Présent dans l'appartement au moment de la découverte du corps par les policiers, le conjoint a été arrêté et placé en garde à vue, selon cette source. La garde à vue était toujours en cours mercredi, a indiqué le parquet de Versailles, précisant qu'une autopsie aurait lieu jeudi pour permettre de déterminer la cause du décès.

L'enquête, ouverte pour homicide sur conjoint, a été confiée au commissariat de Trappes.