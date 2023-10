Yvelines : l'important incendie sur le campus d'HEC éteint

L'important incendie qui s'est déclaré mardi vers 21 heures sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines) a été éteint peu avant 23 heures et n'a pas fait de victimes, a indiqué la préfecture des Yvelines. Les pompiers sont toujours sur les lieux et le feu ne s'est pas propagé "aux bâtiments attenants", a ajouté cette source. Ils sont près de 60 à être engagés sur le sinistre, ont indiqué les pompiers des Yvelines.

150 personnes évacuées

Quelque 150 personnes ont été évacuées et le feu s'étendait de 400 à 500 m2 dans un bâtiment de 800 m2, a précisé une source proche du dossier. D'après une source policière, le feu s'est déclenché dans un amphithéâtre. Des vidéos et des photos postées sur X (anciennement Twitter) montrent un bâtiment ravagé par d'importantes flammes et un épais panache de fumée noire s'élever.

Selon la chaîne YouTube d'HEC, l'économiste Jacques Attali donnait une conférence dans la célèbre école de commerce ce mardi soir. Sur la vidéo de la conférence, un étudiant vient interrompre le débat pour inviter les gens à sortir, indiquant qu'un "important incendie" s'est déclenché dans l'amphithéâtre Blondeau du campus.

L'école de commerce, fondée en 1881 et installée à Jouy-en-Josas depuis 1964, accueille 4.500 étudiants ainsi que 8.000 cadres et dirigeants d'entreprises en formation continue.