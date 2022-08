Voix d'Europe 1 pendant 30 ans, Emmanuel Faux est décédé

Voix d'Europe 1 pendant 30 ans, le journaliste Emmanuel Faux est décédé ce samedi. Fils de l'avocate Gisèle Halimi, il avait rejoint la station en 1987, en tant que correspondant à Moscou, puis à Jérusalem. Il a également présenté les journaux dans la plupart des tranches d’information d’Europe 1. Il avait remplacé Dominique Souchier à la tête de "C’est arrivé demain" après le départ de ce dernier.

"Force de l'événement, magie du direct, force du récit, magie de la découverte. J'ai vécu tous ces bonheurs ici en toute liberté, pendant 30 ans. Et cette liberté-là, c'est aussi la magie d'Europe 1, dont vous êtes vous, auditeur, les témoins exigeants. Merci et surtout continuez à être au rendez-vous de cette magie", avait déclaré Emmanuel Faux lors de son départ d'Europe 1 en 2017.

"Un journaliste aux multiples talents"

Passionné d'actualité, il a écrit plusieurs ouvrages, notamment La main droite de Dieu, enquête sur François Mitterrand et l'extrême droite, Plumes de l'ombre, les nègres des hommes politiques et L'affaire Yasser Arafat. Les réactions se sont multipliés sur les réseaux sociaux après l'annonce de son décès. "C’était une grande voix d’Europe1. Un journaliste aux multiples talents, un homme d’une immense culture et un collègue bienveillant. Grande tristesse, très grande tristesse...", a notamment écrit Lionel Gougelot.