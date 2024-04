Viry-Châtillon : gardes à vue prolongées, querelle amoureuse... Ce que l'on sait de l'enquête sur la mort de Shamseddine

Où en est l'enquête ? Vendredi, l'adolescent de 15 ans, violemment agressé jeudi à la sortie de son collège de Viry-Châtillon, dans l'Essonne, est décédé. Un drame au sein de l'Education nationale qui survient la même semaine que la violente agression de Samara, une collégienne de 13 ans, devant son établissement de Montpellier. Deux jours après le drame, cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Gardes à vue prolongées

Actuellement, cinq personnes sont interrogées par les enquêteurs : quatre mineurs de 15 à 17 ans et un majeur. Pour le moment, leur implication dans la mort de Shamseddine, l'adolescent de 15 ans passé à tabac, n'est pas encore connue mais plusieurs pistes sont à l'étude. "Sur une rixe, en général, les individus sont connus. En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas de ce jeune homme, il ne faisait pas partie d'une bande. Les rivalités de quartier, on peut écarter puisqu'on se dit qu'il habite à proximité du collège, ce n'est pas un quartier difficile. Et puis, après, vous avez ce sur quoi les enquêteurs s'orienteraient, mais on n'est pas encore sûr. Peut-être une histoire d'amour", explique Reda Belhaj, porte-parole unité SGP Ile-de-France.

La piste d'une querelle amoureuse est donc la plus probable à cette heure. C'est en tout cas ce qui ressort des premières auditions. Mais toutes les hypothèses sont encore sur la table, y compris celle d'un lynchage gratuit. Rachid, le cousin de l'adolescent, évoque, lui, une attaque ciblée. "Par le biais d'un majeur qui a commandité cette agression, qui envoie des mineurs pour agresser mon cousin. Et c'est très grave. Il n'a pas envoyé des mineurs pour discuter, il a envoyé des mineurs pour tuer, pour assassiner un mineur de 15 ans", déplore-t-il au micro d'Europe 1.

L'enquête est donc en cours pour assassinat et violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire. Selon une source policière pour Europe 1, les gardes à vue sont prolongées de 24 heures pour se terminer dimanche soir.