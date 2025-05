Rillieux-la-Pape : le commissariat visé par une attaque aux cocktails Molotov

Le commissariat de Rillieux-la-Pape, dans le Rhône, a été la cible de jets de cocktails Molotov ce mercredi 15 mai en fin de soirée par une dizaine d’individus cagoulés qui ont pris la fuite. Aucun blessé n’est à déplorer.

Les violences urbaines continuent de secouer la ville de Rieux-la-Pape, en banlieue lyonnaise. Un nouvel acte de violence a eu lieu lorsqu’une dizaine d’individus masqués ont attaqué le commissariat local avec des pierres et des cocktails Molotov avant de prendre la fuite. Les faits se sont produits mercredi soir dernier vers les coups de 23h30.

Ne rien laisser passer

En réponse à ces événements, les autorités ont décidé de renforcer les effectifs de police en déployant la CRS 83 et des forces de la compagnie départementale d'intervention. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité dans le Rhône, Antoine Guérin, a souligné l'importance de ne rien laisser passer et de faire respecter l'ordre public. “On va renforcer les moyens. Les forces de police font leur travail. Elles le font jusqu'au bout et on ne laisse rien passer”, a-t-il annoncé.



Ces incidents surviennent après une série de troubles qui ont duré plus d'une semaine, telles que l'incendie de poubelles pour détruire des caméras de vidéosurveillance, des coupures d'éclairage public et des attaques contre des véhicules de police. Mercredi dernier, un appel signalant un vol de téléphone a été passé à la police par une fausse victime. Une fois sur place, une dizaine de personnes ont tendu un guet-apens aux forces de l'ordre et ont caillassé leurs véhicules. Depuis le début de semaine, 10 individus ont été interpellés, 9 d'entre eux sont mineurs, le plus jeune est âgé de 11 ans.

La situation reste tendue dans la région, et les autorités restent mobilisées pour assurer la sécurité des habitants et maintenir l'ordre dans la ville.