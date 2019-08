Vienne : attaquée par une corneille, une touriste dépose une main courante

Un couple de vacanciers a déposé une main courante au commissariat de Coussay-les-Bois, dans la Vienne. Les touristes venus de Paris, affirment avoir été attaqués...par une corneille, rapporte France Bleu Vienne.

"La corneille a d'abord attaqué mon mari au niveau des mollets lorsqu'il sortait les bagages de la voiture et quand il essayait de l'éloigner, elle renchérissait, c'est à dire qu'elle donnait des coups de becs très rapides et de façon très agressive", explique Isabelle (le prénom a été modifié) à la radio locale. "Si je ne faisais rien, cela aurait pu arriver à quelqu'un d'autre", assure-t-elle. En tentant de fuir, Isabelle s'est blessée en tombant. Une chute qui lui a valu deux points de suture.

"J'ai autre chose à fou*** que de m'occuper des corbeaux", râle le maire

Une main courante qui a consterné le maire de la commune. "Je vis à la campagne depuis 72 ans, je n'ai jamais vu une corneille qui attaque des gens comme ça", s'exclame Michel Favreau. "J'ai autre chose à fou*** que de m'occuper des corbeaux", râle-t-il encore, tout en confiant sa lassitude face à ces incidents à gérer en tant que maire. "On ne gère que des trucs comme ça. Des bêtises".

"Les corbeaux ne me gênent pas, et il faut même les protéger car d'ici peu dans nos campagnes, ce sont peut-être ceux qui nous ravitailleront, vu que la Poste et tous les services publics s'en vont, donc on aura besoin des corneilles", conclut-il, ironique.