«La mixité commence à bien reculer» : à Venissieux, l'explosion du nombre des commerces halal inquiète certains riverains

L'idée de submersion, exprimée lundi soir par le Premier Ministre François Bayrou, s'illustre aujourd'hui dans certains centres-villes, avec la disparition de certains commerces traditionnels. C'est le cas à Vénissieux, dans le quartier des Minguettes, où le Casino laisse place à un magasin halal.

Voilà un mois que l'enseigne Triangle s'est installée aux Minguettes, en remplacement du supermarché Casino présent ici depuis plus de 50 ans. La différence, c'est que Triangle, enseigne halal, ne propose plus d'alcool ni de porc dans ses rayons. Ce qui contrarie Vincent, qui habite ici depuis 25 ans.

"La mixité commence à reculer"

"Il manque de l'alcool et du cochon, pour les gens comme moi. Parce qu'ici, c'est que des produits halal. Donc il manque les produits français, "franchouillards". Par exemple, les papys, les mamies qui avaient besoin de leur bouteille de blanc ou qui voulaient une côtelette de porc ou du filet mignon, eh bien, ils sont obligés d'aller à Carrefour. Mais Carrefour, il faut prendre le tramway, c'est loin ! Je trouve que la mixité ici, elle commence à bien reculer..."

Un constat partagé par Farid Ben Moussa, infirmier à Vénissieux, musulman atterré par ce repli sur soi du quartier. "En ouverture de commerce, on ne retrouve aujourd'hui que des commerces communautaires. De vente de vêtements religieux. Ou des commerces de bouche dirigés vers certaines communautés, comorienne, turque, algérienne... ce que vous voulez", constate-t-il au micro d'Europe 1.

"Mais les commerces qui s'adressent à toutes les populations comme on a pu connaître dans les années 1990-2000 ont tendance à disparaître à Vénissieux. Par exemple, il n'y a plus de charcutier-traiteur traditionnel comme on peut le voir dans d'autres villes. On est dans la ghettoïsation, on y est bien arrivé !" Un mouvement en cours et "qui n'est pas près de s'arrêter", regrette cet habitant.