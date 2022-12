Vaulx-en-Velin : la colère des habitants du Mas du Taureau après l'incendie qui a fait 10 morts

Au lendemain du terrible incendie qui a ravagé un immeuble de 7 étages à Vaulx-en-Velin, faisant dix morts dont cinq enfants et 24 blessés dont quatre graves, c'est la consternation dans le quartier du Mas du Taureau. 38 familles, soit une centaine de personnes, se sont retrouvées sans toit suite à l'incendie et ont dû être relogées en urgence vendredi soir. Une enquête a été ouverte afin d'établir la cause de l'incendie. Toutes les hypothèses sont envisagées à cette heure : accident, départ de feu volontaire ou même vétusté du bâtiment. Mais sur place, c'est la colère qui prédomine : les habitants pointent du doigt la présence quasi permanente de dealers dans le hall de l'immeuble, qui sévissent depuis des années en toute impunité.

"Les gens ont peur"

Selon plusieurs témoins, le feu serait parti du hall d'entrée de l'immeuble. Or ce hall est connu pour être un point de deal régulier du quartier. Des jeunes y auraient installé un canapé et même des matelas et squatteraient l'endroit en permanence sans que cela n'émeuve personne. "Je dénonce depuis plus de dix ans les trafics de drogue au rez-de-chaussée de cet immeuble", insiste Nordine Gasmi, élu d'opposition et habitant de Vaulx-en-Velin. "Ils posent des matelas et restent toute la journée. Les gens ont peur. Dans le bâtiment, il n'y a que des propriétés privées, tous ont acheté mais à cause de ça, il y a des gens qui déménagent, qui se sauvent."

Cela fait des années que les riverains se sentent abandonnés, ajoute cette habitante du quartier. "C'est un drame qu'on avait prédit à chaque fois dans les conseils municipaux. On en parle, on demande de la sécurité. On a déjà eu un incendie, il n'y a rien eu, toujours autant d'encombrants qui sont devant les allées, toujours pas ramassés. Personne n'est responsable, tout le monde s'en fiche", regrette-t-elle au micro d'Europe 1.

Montrée du doigt, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy explique que le problème était connu, et que l'immeuble, très vétuste, devait être rénové. Tout comme le quartier qui doit faire l'objet d'un grand plan de requalification urbaine.