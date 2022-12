Vaulx-en-Velin : ce que l'on sait de l'incendie qui a fait 10 morts

Un violent incendie qui s'est propagé dans les étages d'un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue nord-est de Lyon, a fait dix morts, dont cinq enfants, et 19 blessés, dont "quatre en urgence absolue", dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le dernier bilan officiel. "Quand je me suis arrêté, je me suis rapproché un peu du feu, j'ai entendu des gens crier au secours", confie Assed au micro d'Europe 1, habitant du quartier, arrivé sur place pendant l'incendie.

"On voyait énormément de fumée, on voyait les corps par terre... Une femme s'est mise sur un balcon et elle a jeté son fils de 10 ans pour que mes amis le réceptionnent. Ils ont réussi à le réceptionner. Quand ils se sont retournés, la maman s'est écroulée devant eux, elle a succombé à ses blessures", poursuit-il.

170 pompiers, 65 véhicules...

Le feu s'est déclaré vers 2 heures et demie du matin, au rez-de-chaussée de cet immeuble de sept étages, sans doute dans le hall de cet immeuble. Le feu s'est propagé extrêmement rapidement aux étages, ce qui a donné lieu à des scènes très difficiles. Des dizaines d'habitants ont quand même pu échapper aux flammes, soit par leurs propres moyens, soit secourus par les pompiers qui sont arrivés en nombre. 170 hommes, 65 véhicules, des pompiers qui ont pu sauver 15 personnes, dont des enfants et des bébés.

À cette heure, aucune piste n'est écartée car l'enquête ne fait que commencer. "Je crois qu'il est encore trop tôt, il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de témoignages. Je fais confiance aux sapeurs-pompiers et je fais confiance à la police judiciaire qui a saisi le procureur de la République. Depuis deux ans et demi que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai toujours constaté que les enquêtes pour incendie avaient trouvé leur résolution. Donc, si vous laissez quelques heures, quelques jours au service enquêtes judiciaires, le procureur communiquera sur les raisons directes et indirectes de ce terrible incendie", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur place.

Une piste sérieuse étudiée par les enquêteurs

Selon un certain nombre d'habitants du quartier, des jeunes avaient l'habitude de squatter le hall de cet immeuble, qui semble-t-il, était un point de deal régulier dans ce quartier du Mas du Taureau. Ils avaient visiblement installé un canapé, des matelas et passaient beaucoup de temps à manger et à fumer, rapportent ces habitants. L'hypothèse selon laquelle ce canapé ou ces matelas auraient pu prendre feu est une piste sérieuse, étudiée par les enquêteurs, notamment par ceux de la police scientifique qui sont à pied d'œuvre depuis ce matin.