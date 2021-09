Une figure du narco-banditisme marseillais interpellée en Seine-et-Marne

Tremblement de terre à Marseille. Kamel Meziani a été interpellé à Fleury-en-Bière, en Seine-et-Marne. Surnommé la souris, il est le patron d'un des points de deal les plus importants des quartiers nord de Marseille, à la cité des Oliviers, dans le 13ème arrondissement. Karim Meziani était en cavale depuis l'été 2019. Les enquêteurs de la PJ l'ont retrouvé au volant de sa voiture à un péage et l'ont placé en détention. Il a été placé en garde à vue pour "assassinat en bande organisée, destruction par incendie, et association de malfaiteurs", a indiqué ce vendredi la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, lors d'un point presse.

Gérald Darmanin se félicite de son interpellation

Un coup de sifflet dont se félicite d'Abydos Reverdy, secrétaire adjoint du syndicat de police Alliance au micro de la matinale d'Europe 1, ce samedi. "C'est un gros poisson du narco-banditisme marseillais qui vient de tomber, doublement condamné de 30 ans et 14 ans de prison pour des faits de participation à des règlements de comptes et au trafic de stups. C'est un excellent point qui vient d'être mis à l'actif de la police judiciaire et surtout à l'actif de la lutte contre le narco banditisme qui n'arrête pas de sévir dans les quartiers de Marseille. On verra combien de temps la place laissée libre par cet individu va mettre pour être remplacée à Marseille. Il n'y a pas qu'un individu qui commet du trafic de trafics de stupéfiants. Il y a plusieurs familles, plusieurs bandes rivales. Les appétits pour gagner du territoire étant extrêmement fort, on sait pertinemment que la lutte n'est pas finie." Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de l'interpellation d'un des "fugitifs les plus recherchés de France" sur Twitter, vendredi.