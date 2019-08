Une école ravagée par un incendie dans le Nord : "c'est choquant, c'est un symbole extrêmement fort"

INTERVIEW

Les dégâts sont considérables à l'école maternelle privée de Jeumont, près de Maubeuge, dans le Nord. Dans la nuit de samedi à dimanche, un violent incendie s'est déclaré dans le bâtiment. Les pompiers ont mis près de deux heures à l'éteindre et une partie de la toiture a brûlé, rendant la rentrée scolaire impossible à Sainte-Bernadette.

"C'est choquant, c'est un symbole extrêmement fort", témoigne auprès d'Europe 1 Benjamin Sainte-Huile, maire de la commune. "C'est un lieu de vie, d'apprentissage, de partage et quand on voit partir en fumée un bâtiment comme celui-là, on ne peut pas s'empêcher de penser aux enfants qui ont grandi, qui sont passés par là, aux enseignants qui donnent leur temps et leur énergie ici... Et puis aux parents qui ont beaucoup d'attachement à ce lieu."

"On va relever la tête"

"On va relever la tête et avec l'institution on va trouver des solutions", poursuit l'édile, qui pense déjà aux prochains jours. "On réfléchit à des solutions, peut-être modulaires, pour faire en sorte que la rentrée et les jours qui suivront soient les plus acceptables possibles."