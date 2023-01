Une battue organisée pour tenter de retrouver Leslie et Kevin, disparus depuis plus d'un mois

Une nouvelle battue est organisée ce jeudi dans les Deux-Sèvres pour tenter de retrouver Kevin et Leslie. Voilà plus d'un mois que ce jeune couple est porté disparu, volatilisé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier dans le secteur de Prahecq, à une vingtaine de kilomètres de Niort. Pour leurs proches mobilisés, l'objectif est de trouver le moindre indice.

Des effets personnels retrouvés dans un container

Le départ volontaire, personne n'y croit, à commencer par Patrick Hoorelbeke et Émilie, le père et la belle-mère de Leslie. "Il n'y a aucune raison qu'elle puisse disparaître comme ça, sans donner de nouvelles", assure le père de Leslie. "L'hypothèse c'est enlèvement et séquestration, parce que sinon, elle aurait donné des nouvelles, donc elle est forcément enfermée quelque part", ajoute sa belle-mère.

Le 26 novembre au petit matin, après une soirée passée chez un proche, la jeune femme de 22 ans et son ami Kevin, 21 ans, ainsi que leur chien, se sont totalement volatilisés. Leurs téléphones n'émettaient plus rien, leurs véhicules respectifs n'ont pas bougé et aucun mouvement n'a été signalé sur leurs comptes bancaires. Et plus étrange encore, certains de leurs effets personnels ont été découverts dans un container à vêtements début décembre, à quelques kilomètres de là.

Une information judiciaire ouverte pour disparition inquiétante

Depuis, pour leurs proches, "il y a un sentiment d'impuissance et là, on se retrouve avec soi-même. C'est de l'angoisse, c'est de la rage. Quand il n'y a rien, c'est long, et quand il y a quelque chose, c'est la frustration. Parce que pas de réponse." Des réponses, les proches de Kevin vont tenter d'en trouver ce jeudi avec une nouvelle battue organisée dans les environs de Prahecq, où le couple a été vu pour la dernière fois. De son côté, le parquet de Niort a ouvert une information judiciaire pour disparition inquiétante le 12 décembre.