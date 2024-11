Essonne : un policier attaqué à la hachette lors d’une perquisition d'un domicile

Des blessures profondes et une énorme frayeur. Selon des sources policières et confirmant une information du Parisien, un policier de la Brigade anti-criminalité de Juvisy-sur-Orge, dans l’Essonne, a été attaqué à la hachette, jeudi, lors de la perquisition d’un pavillon à Savigny-sur-Orge. Après avoir repéré le lieu, susceptible d’être un lieu de stockage de stupéfiants, les policiers ont décidé d’investir les lieux. Lors de la fouille de la maison, un homme, caché dans un recoin et armé d’une hachette, a violemment attaqué l’un des fonctionnaires avant d’être maîtrisé.

L’agent de la BAC souffre de plaies profondes à l’épaule et au genou, a appris Europe 1 confirmant une information de Cnews.

Pronostic vital non engagé

Transportée en urgence absolue à l’hôpital, la victime se trouve dans un état critique mais ses jours ne sont pas en danger. L’auteur des coups a quant à lui été interpellé. Il s’agit d’un homme âgé de 27 ans, sans domicile fixe et connu de la police pour 34 faits. Quatre autres suspects, également présents dans le pavillon ont été interpellés. Le parquet d’Evry annonce ce jeudi matin avoir ouvert une enquête du chef de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.