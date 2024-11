SONDAGE - 81% des Français favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour trafic de drogue

Marseille, Rennes, Nantes, Poitiers... Les violences, fusillades et autres règlements de comptes sur fond de trafic de drogue se rependent comme une trainée de poudre à travers la France et ne cessent de faire des victimes. Face à cela, les ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et de la Justice Didier Migaud ont présenté conjointement à Marseille un vaste plan d'action pour enrayer le narcotrafic qui tourmente le quotidien des Français. Et selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 81% Français interrogés* sont favorables à la déchéance de nationalité pour les Français binationaux condamnés dans une affaire de trafic de drogue.

Quasi unanime à droite, mitigé à gauche

De manière générale, il n'existe pas de grandes différences entre les femmes (80% pour) et les hommes (83% pour) interrogés, et ce quels que soient leur âge et leur profil professionnel. Effectivement, les personnes âgées de plus de 50 ans, divisés en trois tranches, y sont favorables entre 85% et 89%. A contrario, les jeunes de moins de 35 jusqu'à 49 ans, sont pour, entre 72% et 77%. Un écart d'environ 10 points qui ne remet tout de même pas en question la volonté des Français. De même du côté des classes professionnelles : si 79% des CSP- sont pour la déchéance de nationalité des condamnés, ils sont légèrement devancés de 2 points par les CSP+.

Les différences, elles, sont davantage visibles en fonction de la proximité politique des sondés. Sans surprise, les sympathisants de la droite républicaine et de l'extrême droite sont favorables à la déchéance de nationalité des binationaux condamnés pour trafic de drogue. Les chiffres des interrogés proches de la droite classique ou des Républicains s'élèvent à 94% et 93%, contre 91% pour ceux proches de l'extrême droite ou du Rassemblement national. Du côté de la majorité présidentielle, les chiffres grimpent à 83% et 87%, quelque peu en deçà de la droite.

C'est en questionnant les électeurs de gauche que les chiffres chutent brutalement. Les sondés se rapprochant de La France insoumise sont pour à 55%, contre 62% pour les écologistes et 72% pour les socialistes. Des chiffres qui s'éloignent fortement du reste de l'arc politique.

*Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération