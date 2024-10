Un nourrisson meurt au large du Pas-de-Calais lors d'un naufrage dans la Manche

Un nourrisson est décédé jeudi soir au large de Wissant (Pas-de-Calais) dans le naufrage d'une embarcation surchargée de personnes tentant de rejoindre clandestinement l'Angleterre, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord à l'AFP vendredi. Lors d'une opération pour récupérer des migrants tombés à l'eau, "65 personnes ont été récupérées saines et sauves" mais, "après recherche, un nourrisson a été retrouvé inconscient à l'eau et malheureusement déclaré décédé", précise la préfecture maritime.

Ce décès porte à au moins 52 le nombre de personnes mortes dans des tentatives de traversée en 2024, un record depuis le début en 2018 du phénomène des small boats, ces embarcations de fortune utilisées par les migrants pour tenter de rejoindre l'Angleterre.

Des conditions de traversée particulièrement dangereuse

Parmi ces victimes figurent régulièrement des enfants. Le 3 septembre, la moitié des douze victimes du pire naufrage de l'année, qui a fait 12 morts, étaient mineures. Le 5 octobre, un enfant de deux ans est mort écrasé dans une embarcation transportant près de 90 personnes et tombée en panne de moteur.

Les conditions de traversée de la Manche, "l'une des zones les plus fréquentées au monde" selon la préfecture maritime, sont particulièrement dangereuses, sur des canots surchargés, à bord desquels peu de passagers disposent de gilets de sauvetage. Les embarcations arrivées sur les côtes britanniques depuis le 1er janvier comptent en moyenne 53 passagers chacune, contre seulement 13 en 2020, selon les chiffres officiels des autorités britanniques. Toujours selon celles-ci, depuis le début de l'année, plus de 26.000 migrants sont arrivés en Angleterre après avoir traversé la Manche.