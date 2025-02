Un mort par balle à Marseille près d'un point de deal

Un homme a été tué par balles dimanche soir dans une fusillade survenue vers 23h30 à proximité d'un point de deal de la cité de La Cayolle, dans le sud de Marseille.

Un homme a été tué par balles dimanche soir dans le sud de Marseille, dans une cité connue pour abriter des points de deal, a-t-on appris lundi de sources policières. Selon des sources proches de l'enquête, la fusillade a eu lieu vers 23h30 à proximité d'un point de deal de la cité de La Cayolle, dans le sud de la deuxième ville de France, qui jouxte le parc national des Calanques.

La Cayolle, théâtre de plusieurs fusillades liées aux trafics

La parquet de Marseille a indiqué avoir ouvert une enquête pour "assassinat en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée" notamment. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, anciennement police judiciaire).

La cité de La Cayolle est connue pour abriter un certain nombre de points de vente de stupéfiants et a déjà été ces dernières années le théâtre de plusieurs fusillades liées aux trafics. Le point de deal où a eu lieu cette dernière fusillade est situé non loin d'une école. Cette présence avait provoqué l'inquiétude des parents et la mise sous protection temporaire de l'établissement par la police en 2023, année record pour les violences liées au trafic de drogue dans la deuxième ville de France.

Peut-être le premier narchomicide de l'année à Marseille

S'il était confirmé que ce crime est lié au trafic de drogue, il s'agirait du premier narchomicide de l'année à Marseille. Le narcobanditisme a coûté la vie à 24 personnes en 2024 en région marseillaise, deux fois moins qu'en 2023, année record avec 49 morts dont quatre victimes collatérales.