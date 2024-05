Un mort et un blessé grave dans une fusillade à Toulouse

Un homme est décédé et un autre se trouve en urgence absolue à la suite d'une fusillade survenue samedi au petit matin dans le nord-est de Toulouse, a-t-on appris auprès des pompiers. Ces derniers sont intervenus aux alentours de 05h00 samedi matin pour "deux victimes de sexe masculin touchées par arme à feu sur la voie publique", l'une étant décédée et l'autre "en urgence absolue transportée par nos soins sur CHU", a-t-on indiqué de même source, sans plus de précision.

Les victimes prises pour cible alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule

Selon le quotidien régional La Dépêche du Midi, les victimes se trouvaient dans un véhicule quand elles ont été prises pour cible, le ou les auteurs des tirs ayant pris la fuite à la suite des faits, survenus pour une raison encore inconnue à proximité d'une discothèque dans ce quartier excentré de la ville rose.