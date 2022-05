Un jeune homme tué par balles à Marseille, un autre blessé à la jambe

Un homme de 20 ans a été tué par balles samedi soir à Marseille, et un autre de 17 ans blessé, dans ce qui ressemble à un nouveau règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, a appris l'AFP de source policière. Les faits, révélés par le quotidien La Provence, se sont produits vers 20h15 dans un quartier populaire du centre de Marseille (3e arrondissement), où ces deux jeunes hommes ont été la cible d'un tireur armé d'une arme de poing et circulant sur une trottinette électrique, selon une source policière. La plus âgée des deux victimes est décédée sur place, a précisé la même source à l'AFP. Il a "été touché par plusieurs impacts de balles au niveau du thorax" et "était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours", précisait dimanche le quotidien La Provence dans ses colonnes.

L'adolescent de 17 ans, blessé au genou, a été transporté à l'hôpital, a poursuivi la source policière, ajoutant que l'auteur des tirs avait pris la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Onze personnes tuées par balles dans les Bouches-du-Rhône depuis 2022

Interrogée par l'AFP sur le fait que ce nouvel homicide à Marseille pourrait être un nouveau règlement de comptes sur fond de trafic de drogues, la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens, a confirmé que "cela semble être bien le cas effectivement". De fait, la fusillade a eu lieu alors que les deux hommes visés se trouvaient tout près d'un "point stup", précise La Provence.

Onze personnes ont été tuées par balles depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône, et deux par arme blanche, pour la plupart à Marseille, le plus souvent sur fond de trafic de stupéfiants, selon le décompte de l'AFP.