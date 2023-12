Un homme en «hypothermie sévère» découvert dans un train d'atterrissage à Orly

Un homme "en hypothermie sévère" a été découvert à l'aéroport de Paris-Orly dans le train d'atterrissage d'un vol arrivant d'Algérie, a-t-on appris jeudi de sources concordantes. "Un jeune homme a été découvert au niveau du train d'atterrissage à l'arrivée d'un vol en provenance d'Oran", a déclaré une source aéroportuaire à l'AFP sous couvert d'anonymat.

L'homme en "urgence absolue"

Âgé d'une vingtaine d'années, il était "en vie mais en urgence absolue car en hypothermie sévère", et a été transféré à l'hôpital après intervention de la gendarmerie des transports aériens (GTA) et des services d'urgence, selon cette source. La GTA a confirmé à l'AFP une "personne grièvement blessée" à Orly, sans plus de détails dans l'immédiat.

La découverte a eu lieu "vers 10H30-11H00", a priori lors de "vérifications techniques" de l'appareil, a indiqué pour sa part une source proche du dossier, confirmant que l'homme, qui a été "transporté en milieu hospitalier par les sapeurs-pompiers", n'était "pas décédé".

À l'altitude de croisière des avions commerciaux, soit 12 km, la température de l'air peut être inférieure à -50°C.