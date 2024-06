Un candidat du rassemblement national agressé sur un marché à Saint-Étienne et fait un AVC

Jeudi matin, Hervé Breuil, 68 ans, candidat RN dans la 2ᵉ circonscription de Saint-Etienne, est en train de tracter sur le marché Albert Thomas avec quatre autres militants. Lorsque cinq personnes s'approchent d'eux, raconte Mathieu, un des militants RN présents.

"On distingue certains de ces militants LFI qu'on avait vu un ou deux jours avant. Masqués cette fois-ci avec aussi capuches et lunettes de soleil... Ils ont commencé à nous pousser, à nous insulter, à nous dire 'Sales fascistes, sales racistes, cassez-vous de chez nous !' Ça a fortement choqué dans tout le voisinage et même sur le marché en fait. Et les gens qui ont appelé la police, ce sont les clients du marché. Il y a eu quelques coups contre le candidat, quelques coups contre moi parce que je filmais. Là où ça a vraiment posé problème, c'est qu'à la suite de cette agression, Hervé Breuil a fait un AVC", explique en détail le militant.

Une agression condamnée par le Nouveau Front populaire

Hervé Breuil est donc toujours hospitalisé ce vendredi matin, en observation. Sa campagne est pour l'instant mise entre parenthèses. Une plainte a été déposée et le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour "violences en réunion".

Cette agression a été condamnée par les responsables locaux du Nouveau Front populaire. Les militants RN eux, font état, depuis plusieurs jours, d'une campagne très tendue sur les marchés avec leurs homologues de gauche.