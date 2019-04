Un acteur des "Mystères de l'amour" condamné pour exhibition sexuelle

Un acteur de la série Les mystères de l'amour, diffusée sur TMC, a été condamné vendredi à deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle, révèle Le Parisien.

Interpellé braguette ouverte. C'est le 5 février, près du collège Catherine-de-Vivonne, à Rambouillet, dans les Yvelines, que deux jeunes filles de 12 ans surprennent l'acteur de 30 ans exhibant son sexe, et semblant jouer avec, précise le quotidien. Les deux victimes prennent peur, fuient, et, une fois en sécurité, alertent les forces de l'ordre. Les fonctionnaires se rendent sur place et retrouvent l'homme, braguette encore ouverte. L'acteur, qui a une autre activité en plus d'être acteur, explique alors qu'il travaille sur un chantier dans les environs et qu'il urinait quand les deux jeunes filles l'ont vu.

Les victimes n'osent plus rentrer de l'école seules. Mais devant le tribunal correctionnel de Versailles vendredi, l'homme ment à deux reprises en affirmant que son camion était en panne, tout comme son téléphone portable. Sa version des faits ne parvenant pas à convaincre, l'acteur a écopé de deux mois de prison avec sursis ainsi qu'une interdiction d'exercer une profession ou une activité en lien avec des mineurs. Quant aux victimes, choquées par cette rencontre, elles n'osent plus rentrer de l'école seules.