Trafic de drogue : plus de 400 kilos de cocaïne saisis, sept mises en examen

Sept hommes ont été interpellés et plus de 800 kilos de drogue saisis, dont 401 kilos de cocaïne, dans le cadre d'une enquête portant sur un "vaste réseau d'importation", a annoncé mardi la Jirs de Nancy. Les interpellations des suspects, âgées de 22 à 38 ans, ont eu lieu jeudi, précise dans un communiqué la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs). Ils ont tous été mis en examen et placés en détention.

430 kilos de résine de cannabis

Les arrestations ont permis la découverte, à Ville-du-bois (Essonne), de 401 kilos de cocaïne dissimulés dans un camion frigorifique transportant... des caisses de daurade, selon le journal Le Parisien. Des perquisitions ont également été menées, permettant de saisir 430 kilos de résine de cannabis, 2,2 kilos d'herbe et 272.000 euros en espèces, ainsi que "plusieurs véhicules dotés de caches aménagées", précise encore la Jirs.

Au cours de leurs investigations, les enquêteurs avaient mis en évidence "de nombreux trajets pour transporter des stupéfiants ou de l’argent", en France, mais aussi en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. L'enquête est dirigée à la fois à la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) et à l'antenne de Strasbourg de l’office anti-stupéfiants (OFAST), avec "le soutien des services de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Metz et de la BRI nationale". En 2022, 27,7 tonnes de cocaïne ont été interceptées, selon le dernier bilan des autorités, en hausse de 5% par rapport à 2021, un chiffre multiplié par cinq en 10 ans.