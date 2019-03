Toulouse : un avion de ligne atterrit d'urgence à cause de fissures sur une vitre du cockpit

Plus de peur que de mal. Un Airbus A319 de la compagnie Eurowings a dû atterrir d'urgence sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, à cause d'un "problème technique", rapporte 20minutes.

Pas de blessés. Mais plus qu'un simple "problème technique", ce sont des fissures qui sont apparues sur le cockpit de cet avion qui effectuait la liaison entre Faro, au Portugal, et Vienne. L'appareil a dû être dérouté en urgence par le commandant de bord qui s'est posé sur le tarmac français.

INCIDENT: Eurowings #EW5939 Faro to Vienna (operated by Eurowings Europe Airbus A319 OE-LYW) squawked 7700 General Emergency & just diverted to Toulouse with a cracked windshield. Captain: "Window is completely destroyed now" (via ATC). 105+6 on board.https://t.co/J4lQkCMCsopic.twitter.com/PRfD8YZI1R