Toulouse : trois dealers de familles aisées jugés pour avoir tué leur fournisseur

Trois jeunes Toulousains issus de familles aisées sont jugés à partir de jeudi pour le meurtre de leur fournisseur de drogue, Tony Fresneau, en 2021. Soupçonnant une arnaque, ils l'ont tué lors d'une confrontation violente, avant de tenter de faire disparaître son corps.

Trois jeunes Toulousains, issus de familles aisées, sont jugés à partir de jeudi par la cour d'assises de Haute-Garonne pour le meurtre de leur fournisseur en 2021, que les trois dealeurs soupçonnaient de les avoir arnaqués. "C'est un dossier dramatique pour la personne décédée et pour ces jeunes qui n'avaient pas d'antécédents. Ce ne sont pas de mauvais garçons à la base, mais ils ont dérapé", estime Alexandre Martin, avocat d'un des trois accusés, âgé de 18 ans au moment des faits, celui qui a appuyé sur la gâchette.

Bagarre et délit de fuite

Estimant que leur fournisseur, surnommé La Dose, de son vrai nom Tony Fresneau, leur avait vendu de l'eau à la place de kétamine, un puissant anesthésiant également utilisé comme euphorisant, les trois amis de 18, 19 et 20 ans lui fixent un rendez-vous pour exiger des explications le 18 avril 2021 vers 19H30, dans le centre de Toulouse.

Équipés d'une arme, ils le forcent à monter dans leur voiture, qui démarre en trombe, puis roule à vive allure, emprunte un sens interdit. Le fournisseur se débat, une bagarre éclate à l'arrière, un coup de feu part alors que le véhicule se trouve à quelques mètres de la station de métro la plus fréquentée de la ville. Tony Fresneau est atteint, il meurt sur le coup. Les jeunes paniquent et décident de faire disparaître le corps. Une heure plus tard, les gendarmes découvrent un véhicule brûlé dans un champ, sur la commune de Chermont-le-Fort, à 20 minutes de Toulouse, un corps calciné à l'intérieur. L'autopsie révèle que la victime a été abattue d'une balle dans la tête, tirée à bout touchant.

Le véhicule appartenant à un des trafiquants, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse, en charge de l'enquête, n'ont pas de mal à remonter jusqu'aux trois accusés, qui sont interpellés un mois plus tard, mis en examen et écroués.

Une saisie importante chez la victime

La victime, un homme de 31 ans, ancien cuisinier et pâtissier, est bien connue des de la justice pour divers délits, notamment trafic de drogue. Une perquisition à son domicile permet de saisir LSD, cocaïne, cannabis et 11.000 euros en liquide.

Brice Zanin, avocat des parents de La Dose, qui se sont constitués partie civile, est convaincu que le meurtre n'est pas accidentel, comme le plaide la défense. "Ils sont arrivés masqués au rendez-vous, avec un fusil à canon scié chargé, un jerrican plein d'essence dans le coffre... Ils ont manifestement prémédité leur geste", lâche Me Zanin.

"Ce sont des dealeurs à la petite semaine, des jeunes de bonne famille qui se croient dans 'Narcos' (série de Netflix, NDLR) et ça dérape", poursuit Me Zanin. Les trois dealers sont accusés d'assassinat et d'enlèvement. La décision de la cour d'assises de Haute-Garonne est attendue mardi, à l'issue de quatre jours d'audience.