Incendie de l'église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers : l'hypothèse de l'acte intentionnel inquiète les habitants

Depuis le mois de janvier, la ville de Poitiers est le théâtre d'une série d'incendies touchant plusieurs églises. Le dernier incident en date concerne l’église Saint-Hilaire-le-Grand, un édifice classé au patrimoine de l'Unesco, qui a subi de lourds dégâts jeudi. La situation inquiète de plus en plus la population locale, tandis que l’enquête débute pour tenter de comprendre les origines de ces actes.

Vendredi matin, l’odeur âcre de l’incendie était encore présente dans l’église Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers. La mission des pompiers était double : évaluer les dégâts et s’assurer que la police scientifique puisse commencer son travail.

Selon un responsable des pompiers, les dégâts sont importants. L'intérieur de l'église est noirci, les orgues ont été recouvertes de suie, tout comme les statues et les tableaux. Le feu a également détruit des éléments clés du mobilier, dont l'estrade centrale qui portait le maître autel. La structure du bâtiment, bien que fragilisée, reste elle debout.

Un acte intentionnel

L’enquête ne fait que commencer, mais une hypothèse émerge déjà : le départ du feu pourrait être intentionnel. Selon les autorités présentes sur place, cette hypothèse ne peut être écartée. L’incendie ayant pris naissance au centre de l’église, les enquêteurs cherchent à déterminer si des indices pointent vers un acte délibéré.

Cette possibilité d’un acte criminel préoccupe particulièrement les habitants de Poitiers. Emmanuel, un riverain, exprime ses inquiétudes : "On se demande ce qui peut bien pousser quelqu'un à vandaliser l'Église quelque part. C'est volontaire, c'est un acte délibéré. Il y a des problèmes dans la société. On n'arrive tellement plus à vivre ensemble qu'on s'en attaque aux autres."

Ce sentiment d’incompréhension et de malaise semble partagé par de nombreux habitants.

L’Église fermée pendant plusieurs semaines

Alors que la police scientifique continue d’examiner les lieux, l’église Saint-Hilaire-le-Grand devrait rester fermée au public pendant plusieurs semaines. Les dégâts sont tels que des travaux de restauration seront nécessaires.

Cet incendie s’inscrit dans une série de trois incidents similaires à Poitiers depuis janvier, ce qui alarme la population et les autorités locales. Le lien entre ces événements est encore flou, mais la crainte grandit de voir ces actes se répéter.