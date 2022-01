Seine-Saint-Denis : une femme et son enfant tués, le père placé en garde à vue

Un homme a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche sa femme et son enfant dans la nuit de vendredi à samedi à Aubervilliers, ont indiqué une source policière et le parquet de Bobigny. Vers 2h30 samedi, les secours sont intervenus dans un appartement du centre-ville d'Aubervilliers pour prendre en charge trois personnes dont un enfant. La mère et l'enfant sont décédés peu de temps après.

Les circonstances du drame encore floues

La soeur du mis en cause, également blessée, a elle été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Outre le "contexte familial", les circonstances du drame sont pour l'heure encore floues, a indiqué le parquet. L'homme a été placé en garde à vue. L'enquête ouverte pour homicide sur conjoint et ascendant et pour tentative d'homicide a été confiée au service de police judiciaire du département.

Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 102 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. Elles étaient 146 en 2019.