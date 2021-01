Seine-et-Marne : de nouvelles croix gammées découvertes sur une église et une mairie

Une sinistre répétition qui intrigue les enquêteurs. Des croix gammées ont été découvertes lundi sur les murs de l'église d'Echouboulains et de la mairie de Vaux-le-Pénil, s'ajoutant en effet aux tags similaires apparus en Seine-en-Marne depuis une semaine, a-t-on appris auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. "Trois croix gammées roses ont été découvertes sur l'église et une sur le mur arrière de la mairie", a détaillé la préfecture. Les tags étaient accompagnés de l'inscription "Biobananas" ainsi que "free party" sur la mairie, a-t-elle ajouté.

Aucune revendication pour le moment

"Ces faits vont s'inscrire dans l'enquête en cours", a précisé à l'AFP le parquet de Melun, indiquant qu'un suspect avait été arrêté puis relâché la semaine dernière et que "l'enquête se poursuit". "Le préfet condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables. Police et gendarmerie sont mobilisées. Le/les auteurs ne resteront pas impunis", a déclaré la préfecture sur son compte Twitter.

Depuis une semaine, des croix gammées accolées à d'autres mots au sens mystérieux ont fleuri dans divers villes du département. Une soixantaine de tombes du cimetière municipal de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ont ainsi été profanées par des croix gammées roses, blanches et argentées dans la nuit du 27 au 28 décembre. Aucune revendication n'avait été retrouvée sur place. Les volets métalliques de la crèche municipale de Melun ont à leur tour été tagués le lendemain d'une croix gammée rose et des deux mots, "Biobananas" et "Charles".

"Les inscriptions se trouvent sur des murs et bâtiments divers, ce n'est pas ciblé" envers une institution ou une communauté en particulier, a souligné le parquet de Melun.