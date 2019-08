Saint-Etienne : un patient passe 5 jours sur un brancard aux Urgences, où la situation est au bord du chaos

Le chaos étend son emprise au service des Urgences de l'hôpital de Saint-Etienne. Un patient vient même de passer cinq jours sur un brancard, comme le révèle France Bleue. Alors qu'un mouvement de grève est en cours depuis deux mois dans tous les services d'Urgence de France, pour dénoncer le manque de lits et les conditions de travail, à Saint-Etienne, la situation devient particulièrement critique.

Ce patient de 72 ans a ainsi attendu 120 heures sur un brancard, baladé de couloir en couloir en espérant qu'un lit se libère. Ce que déplore le personnel, c'est que 28 lits ont été fermés cet été. Conséquence : les délais d'attente s'étirent et les patients continuent d'arriver. Beaucoup doivent dormir dans les couloirs de l'hôpital.

"Une trentaine de patients ont dormi sur des brancards"

"Ce sont des patients qui, une fois qu'ils ont été vus par des médecins, sont mis à la queue leu-leu dans les couloirs. Aujourd'hui, on attaque la journée avec une trentaine de patients qui ont dormi sur des brancards, dont un qui en est à 60 heures. C'est de plus en plus récurrent, et ce n'est plus acceptable", dénonce Amandine, infirmière à Saint-Etienne, au micro d'Europe 1.

Pour l'heure, la direction du CHU tarde à exprimer une réponse concrète. Mais l'hôpital s'est engagé à réagir dès jeudi après-midi.