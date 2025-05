155 points retirés, 6.000 euros d'amende... Un cortège de mariage provoque le chaos dans une commune du Loiret

Un mariage à Firminy (Loire) a dégénéré samedi dernier lorsqu'un cortège bruyant et dangereux, composé de véhicules de location, a enfreint de nombreuses règles de circulation. Plusieurs infractions ont été relevées, entraînant des amendes et des retraits de points, avec de potentielles suites judiciaires à venir.



Un cortège de mariage a semé le chaos dans les rues de la ville. Samedi dernier, à Firminy, près de Saint-Étienne, le cortège d'un mariage en provenance d'une commune voisine a fait une entrée remarquée dans la ville, non sans causer de graves perturbations.

Les conducteurs, visiblement peu soucieux des règles de circulation, ont multiplié les infractions. Blocages de rond-points, dérapages incontrôlés, accélérations soudaines et freinages brutaux, circulation en sens interdit et, plus encore, l'utilisation du téléphone au volant et des passagers sans ceinture de sécurité. Le tout a ressemblé à un véritable rodéo urbain, où les autres automobilistes ont dû se déporter ou s'arrêter pour éviter les accidents.

Un quad, circulant à proximité, a failli être percuté par l’un des véhicules du cortège, tandis qu’un autre véhicule a frôlé l'accident en effectuant un tonneau. De plus, certains passagers ont déployé des drapeaux et jeté des pétards, ajoutant encore à la dangerosité de la scène.

Les autorités locales ont rapidement réagi

Les autorités locales, alertées par cette conduite irresponsable, ont rapidement réagi. Mohamed Ben Mesaoud, directeur de la communication de la ville de Firminy, a déclaré que plusieurs dizaines d'infractions avaient été relevées, et que des amendes totalisant 6.000 euros, ainsi que le retrait de 155 points de permis de conduire, étaient en cours. Certaines infractions seront jugées par le tribunal de police, et plusieurs permis risquent d’être suspendus. La ville a fourni toutes les images des caméras de vidéosurveillance aux autorités compétentes pour que des poursuites puissent être engagées.