Rouen : deux passants poignardés par un homme dans la rue

Un homme a poignardé deux personnes dans la rue à Rouen, mercredi en fin de journée. D’après Le Parisien, après avoir tenté de blesser une troisième personne, l’individu a été grièvement blessé par une dizaine de témoins qui se sont interposés.

Aux alentours de 18 heures, et pour une raison encore inconnue, l’homme âgé de 28 ans, a poignardé un passant à deux reprises, au niveau du flanc gauche et du nombril. Une personne a alors tenté de s'interposer et a été poignardée à son tour, à l'arrière du crâne et au niveau de l'arcade sourcilière.

La piste terroriste écartée

Les deux victimes se sont réfugiées dans un bar, tandis que l'individu tentait de s'en prendre à une troisième personne. Une dizaine de passants se sont alors interposés et l'auraient "passé à tabac". Grièvement blessé à la tête, l'auteur présumé des coups de couteau a été transporté à l'hôpital et n'a toujours pas pu être placé en garde à vue. Son pronostic vital n'est pas engagé.

L'homme n'était pas connu des services de police. La piste terroriste est écartée et l’enquête a été confiée à la Direction départementale de la Sécurité publique [DDSP] de Seine-Maritime.