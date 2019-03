Reims : trois étudiants mis en examen après le meurtre d'un jeune homme de 23 ans

Trois étudiants soupçonnés d'avoir tué un jeune homme de 23 ans à Reims dans la nuit de vendredi à samedi ont été mis en examen pour meurtre dimanche, a-t-on appris lundi de source judiciaire, confirmant une information de L'Union.

Une figure locale du slam. Pour des motifs toujours inconnus, une bagarre a éclaté vers 3 heures du matin dans une petite rue du centre-ville entre ce trio d'étudiants en BTS en alternance et un autre groupe de jeunes gens dont la victime, rouée de coups de poings et de pieds dans la tête. Transporté au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims dans un état critique, Bastien Payet, figure locale du slam et secrétaire du club de football de Saint-Brice-Courcelle, une commune de l'agglomération rémoise, y est décédé dimanche matin, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette.

"Des mots auraient été échangés". L'un des suspects a été interpellé sur les lieux même de l'agression "dans un état d'alcoolisation avancée", selon le procureur. Les deux autres ont été appréhendés samedi après midi par les policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de la Marne, alors saisie d'une enquête pour tentative de meurtre. Selon Matthieu Bourrette, les trois hommes ont reconnu avoir été ensemble sur les lieux du crime mais "se renvoient la balle" quant à la responsabilité des coups mortels.

L'enquête s'attache désormais à déterminer le degré d'alcoolisation au moment des faits des deux interpellés du samedi après-midi, la responsabilité de chacun dans le meurtre et le motif réel de la bagarre. "Des mots auraient échangés" indique seulement le parquet.