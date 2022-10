Refus d'obtempérer à Paris : un policier déféré pour une éventuelle mise en examen

Un policier âgé de 25 ans, qui a mortellement blessé le conducteur d'une voiture lors d'un refus d'obtempérer vendredi à Paris, devait être présenté dimanche après-midi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, a indiqué une source judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a ajouté la source, précisant que le parquet avait requis le placement sous contrôle judiciaire du policier. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer.

L'homicide volontaire retenu

La qualification d'homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, retenue par le parquet de Paris lors de l'ouverture de l'enquête préliminaire vendredi, a été abandonnée à l'aune de l'exploitation de la vidéosurveillance, des constatations et des déclarations des fonctionnaires de police. La garde à vue du second fonctionnaire de police, âgé de 31 ans et qui avait également ouvert le feu, a en revanche été levée sans poursuite à ce stade, selon la source judiciaire. "Mon client a cru qu'il allait mourir, il est très éprouvé", a réagi auprès de l'AFP son avocat Thibault de Montbrial.

"Les policiers ne tirent pas lors d'un refus d'obtempérer mais lorsque, à l'occasion d'un refus d'obtempérer, le conducteur tente de porter atteinte à leur intégrité physique", a rappelé le conseil. Les deux policiers avaient été placés vendredi soir en garde à vue dans les locaux de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), chargée de l'enquête.

Les policiers ont tiré à trois reprises

Quelques heures auparavant, vers 19H00, dans le XIIe arrondissement, les deux policiers avaient fait usage de leur arme de service lorsqu'un véhicule qu'ils souhaitaient contrôler a démarré alors qu'ils se portaient à sa hauteur, avait relaté la source judiciaire. "L'un des trois tirs a atteint le conducteur qui est décédé", avait-elle expliqué.

Selon une vidéo visible sur TikTok, des policiers ont tenté de ranimer la victime en lui pratiquant un massage cardiaque. Deux hommes, qui étaient à bord de la voiture, ont pris la fuite à pied. Ils n'avaient pas été interpellés dimanche. Une seconde enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à la police judiciaire, a été ouverte sur les conditions du refus d'obtempérer. Depuis le début de l'année, douze personnes sont mortes après des tirs de la police dans le cadre de refus d'obtempérer.