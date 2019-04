Pyrénées-Atlantiques : le corps d'un Espagnol retrouvé dans une grotte

Le corps d'un Espagnol de 71 ans, victime apparemment d'une chute de huit mètres, a été retrouvé par des pompiers dans une grotte du pays basque français, annonce mercredi la police de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Cet habitant de Saint-Sébastien, en pays basque espagnol, retrouvé dans une grotte à Biriatou à la frontière, "n'était pas un spéléologue" et "n'avait pas l'équipement adéquat, notamment pas de baudrier", a indiqué Bruno Biraben, commandant de police de Saint-Jean-de-Luz.

L'homme était parti vendredi en fin de journée et avait prévenu son épouse qu'il allait "faire un tour". Celle-ci, habituée à ce que son mari s'absente pendant plusieurs jours pour marcher, n'avait donné l'alerte que lundi matin, en ne le voyant pas revenir. Elle a prévenu la Ertzaintza (police de la communauté autonome basque), ainsi que le Centre commun police et douanes (CCPD), qui ont ensuite alerté les policiers de Saint-Jean-de-Luz.

Le véhicule du promeneur a finalement été repéré mardi soir sur les hauteurs du village de Biriatou. Non loin, la famille de la victime a retrouvé un sac à dos et repéré une corde, attachée à un arbre, qui descendait dans une cavité. Une équipe de pompiers-spéléologues est alors descendue et a retrouvé le corps. L'enquête, confiée au commissariat de police de Saint-Jean-de-Luz, s'oriente vers une mort accidentelle.