Procès Maëlys : l'audition de la dernière chance pour Nordahl Lelandais

Le dixième jour du procès de Nordahl Lelandais a donné lieu vendredi à une passe d'armes tendue entre l'avocat de l'accusé et l'ancien procureur chargé de l'enquête à l'époque de la disparition de la petite Maëlys. Jean-Yves Coquillat est procureur de la République à Grenoble lorsque Maëlys De Araujo disparaît lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) en août 2017. Il sera amené très rapidement à soupçonner Nordahl Lelandais qui, à l'époque, nie catégoriquement. L'ancien procureur, aujourd'hui retraité et d'une "parole entièrement libre", a vivement critiqué le "système de défense" de l'ancien militaire.

Vif échange entre la défense et l'ex-procureur

Le magistrat à la parole très libre ne s'est pas privé de l'utiliser ce vendredi matin en mettant en cause l’avocat de Nordahl Lelandais, Maître Alain Jakubowicz, dont il a critiqué le comportement et la stratégie depuis le début de l’affaire, notamment ses interventions médiatiques pour contester certaines avancées de l’enquête. Des reproches qui ont provoqué l'indignation de l’avocat, qui, de façon assez théâtrale, s’est levé et a demandé une suspension d’audience, avant de dénoncer une atteinte intolérable au principe même de la défense.

L’incident a duré plusieurs minutes, mais tout est finalement rentré dans l’ordre et l’ancien procureur a pu ensuite raconter comment il avait dirigé l’enquête pas à pas, comment il en avait fait quasiment une affaire personnelle. Il a également fait part de son absolue certitude que Nordahl Lelandais, pédophile avéré, avait violé la petite Maëlys avant de la tuer, mais il a regretté de n’avoir pu le prouver, faute d’éléments matériels.

Les familles ont-elles encore espoir qu’il dise la vérité ?

Tout repose désormais sur Nordahl Lelandais. Lui seul peut décider de raconter tout ce qu'il s’est passé cette nuit-là. Seulement la famille de la victime n’y croit pas . L'ancien maître-chien a eu beaucoup d’occasions de le faire, occasions qu’il n’a jamais saisies. Il semble parfaitement organisé pour taire la vérité.

Malgré tout, l’avocat du père de Maëlys, Maître Laurent Boguet, tentera de le faire parler. "C'est évidemment tout à l'heure ou jamais. Il nous a promis des révélations et à défaut de révélations, des instants de vérité. Je suis très impatient et je revendique au nom des membres de sa famille le droit de questionner encore un meurtrier mutique", a-t-il assuré au micro d'Europe 1. L’audition de la dernière chance pour Nordahl Lelandais démarre ce vendredi à partir de 14 heures.