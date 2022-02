Procès Maëlys : cocaïne et tenue de pêche, l'attitude de Lelandais au mariage questionnée

Au huitième jour du procès de Nordahl Lelandais , la cour d'assises de Grenoble s'est penchée sur le comportement de l'accusé lors du mariage, mais aussi sur sa tenue vestimentaire. Lelandais, qui a fourni de la cocaïne aux invités pendant la soirée, était en effet vêtu d'un simple T-shirt et d'un pantacourt.

Fournisseur de cocaïne

Non content de se faire inviter au dernier moment, Nordahl Lelandais devient en plus le fournisseur officiel en cocaïne de la soirée. Deux amis d'enfance de Lelandais vont donc le voir au vin d'honneur car il est de notoriété publique qu'il a facilement accès à des produits stupéfiants. À Pont-de-Beauvoisin, Nordahl Lelandais est vraiment connu pour ça. Et ça tombe bien, il répond aux deux amis d'enfance qu'il a de la cocaïne en ce moment et que le marié vient justement de l'inviter à revenir après le repas pour la soirée.

Sous le coup de minuit et demi, Nordahl Lelandais est donc de retour au mariage. Immédiatement, il prépare des rails de coke pour lui et ses deux amis dans les toilettes de la salle des fêtes. De la cocaïne qui ne lui aurait fait "aucun effet", selon ses dires. Mais ensuite, étrangement, ses amis ne le voient plus de la soirée, sans doute déjà occupé à jouer avec la petite Maëlys alors qu'eux sont sur la piste de danse avec les adultes.

Ce soir-là, Lelandais porte d'ailleurs une drôle de tenue pour un mariage : un T-shirt échancré et un pantacourt. Un look très négligé pour un homme pourtant toujours soucieux de son apparence, comme le décrivent ses amis depuis le début du procès. À la barre, l'avocat maître Yves Crespin l'a donc comparé à un pêcheur, mais un pêcheur d'un genre particulier.

Une tenue de "pêcheur"

"Sa tenue était effectivement très décontractée qui va lui permettre d'approcher plus facilement un enfant. Il n'est pas en cravate, il n'est pas en costume. Il est comme n'importe qui pourrait être sur un terrain de sport, dans une salle de jeux, à la pêche. Donc c'était peut-être plus facile d'approcher une victime comme ça", souligne-t-il. Une théorie vigoureusement réfutée par Lelandais, qui a failli s'énerver tout à l'heure dans son box de la cour d'assises.