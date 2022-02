Procès Lelandais : l'audience finalement ouverte après des soupçons de Covid chez l'accusé

Le procès de l'ancien militaire Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys a repris ce mercredi matin en présence de l'accusé, qui avait auparavant ressenti "quelques symptômes" du Covid-19. "L'audience est reprise", a déclaré la présidente, souhaitant le bonjour à l'accusé dans son box, sans évoquer le test subi par Nordahl Lelandais ni son résultat. Elle a ensuite appelé le premier témoin de la journée à la barre. L'audience a démarré avec environ une demi-heure de retard.

Jour 3 au procès de Nordahl #Lelandais. L’accusé se fait tester ce matin au Covid. Il doit être interrogé sur sa personnalité. @Europe1 — Gwladys Laffitte (@Gwwla) February 2, 2022

Entendu ce mercredi après-midi sur les faits

L'ancien militaire avait auparavant ressenti "quelques symptômes" et avait été testé pour le Covid-19, avait indiqué Cyril Moenne, chef de cabinet du procureur général. Le suspect de 38 ans est jugé depuis lundi pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo, huit ans, en marge d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Il devrait avoir l'occasion de s'expliquer mercredi après-midi, lorsqu'il sera entendu sur les faits.

A l'ouverture des débats lundi matin, Nordahl Lelandais avait tenu à "présenter (ses) excuses" à la famille de la fillette et promis de "(s)'expliquer sur les faits au cours de l'audience". Des déclarations déjà été accueillies avec scepticisme par la partie adverse. L'accusé sera également jugé pour agressions sexuelles à l'encontre de deux petites-cousines âgées à l'époque de cinq et six ans, ainsi que pour détention et enregistrement d'images pédopornographique.

Déjà condamné à Chambéry en mai 2021 à 20 ans de réclusion pour le meurtre du jeune soldat Arthur Noyer, Nordahl Lelandais n'avait pas fait appel. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu autour du 18 février.