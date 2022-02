Procès de Nordahl Lelandais : la grande sœur de Maëlys exhorte l'accusé à avouer

Journée très forte lundi au procès de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Ce sont d'abord les parents de la petite Maëlys qui ont raconté qui était leur fille et comment cette disparition a dévasté leur famille. Puis ça a été au tour de la sœur aînée de Maëlys , Colleen De Araujo qui, du haut de ses 16 ans, s'est adressée directement à l'accusé. D'emblée, elle plante ses yeux noirs dans ceux de Nordahl Lelandais, se tenant bien droite face à lui. "Regardez-moi, et dites-moi ce que ça vous a fait d'avoir tué Maëlys, puis de l'avoir jeté comme un déchet dans la montagne", a-t-elle commencé.

L'adolescente de 16 ans, pleine d'aplomb et de colère contenue, poursuit. "Vous pensez être un dur, mais en fait, c'est vous le déchet. Je ne crois ni en vos excuses ni en vos larmes", lui a-t-elle a lancé. "Où est votre courage ? Vous avez une famille ! Nous on n'en a plus, vous avez tout détruit. Je veux maintenant que vous nous disiez la vérité : avez-vous violé ma sœur avant de la tuer ?" La question, frontale, prend de court Lelandais, qui semble vaciller un instant. Mais cela ne dure pas : il se reprend et répond, la voix blanche : "Non, je n'ai pas violé votre sœur !"

L'accusé reconnaît ses penchants pédocriminels

Même bousculé, l'ex-militaire de 38 ans ne craque pas. Mais cela a été utile, estime maître Fabien Rajon, l'avocat de la sœur de Maëlys. "Depuis plusieurs jours, maintenant, on évoque les penchants pédophiles de Nordahl Lelandais", rappelle-t-il. "Et cette question était toute naturelle. C'est une adolescente de 16 ans qui la pose directement à l'accusé, avec beaucoup de courage. Je pense que Colleen sortira grandie de ces assises. Elle nous a donné une très très belle leçon d'humanité", conclut l'avocat.

Car effectivement un peu plus tôt dans la journée, Nordahl Lelandais, confronté à des vidéos personnelles, a reconnu pour la première fois ses penchants pédocriminels. Des vidéos qu'il a lui-même tournées, montrant des attouchements pratiqués sur sa cousine de six ans, alors qu'elle était endormie.