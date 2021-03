Prise d'otages, butin en or : 9 personnes soupçonnées d'un braquage près de Lyon arrêtées

Ils avaient employé les grands moyens : le 28 janvier, au petit matin, cinq individus armés et cagoulés avaient fait irruption à Bessenay, dans le Rhône, au domicile du responsable d'une société spécialisée dans le reconditionnement d'or. Après que son fils et sa petite amie ont été pris comme otages, le patron avait été contraint de se rendre à son entreprise située à Limonest, aux portes de Lyon, et de remettre à ses ravisseurs entre 20 et 30 kilos d'or.

50 kilos d'or saisis

A l'issue d'un périple digne d'un scénario de film, les malfaiteurs mettaient donc la main sur un butin estimé à plus d'un million d'euros. Mais il n'a fallu qu'un mois et demi aux enquêteurs pour identifier et arrêter ce commando. Neuf personnes ont été interpellées. Lors du coup de filet, avec le soutien de la BRI et du GIGN, les gendarmes et les policiers ont retrouvé 50 kilos d'or stockés chez un complice ainsi que des armes.

Les délinquants seraient issus de la cité lyonnaise et déjà connus de la police, impliqués dans des affaires de braquage par le passé. À l'issue de leur garde à vue, cinq d'entre eux ont été présentés à un juge d'instruction en vue d'être mis en examen pour "vol en bande organisée, avec enlèvement et séquestration", qui devrait leur valoir un procès devant une cour d'assises.