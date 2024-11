Près de Blois, le corps d'une femme de 81 ans découvert dans un sac

Une femme de 81 ans a été retrouvée morte dans un sac, dans une forêt près de Blois, dans le Loir-et-Cher, et son voisin placé en garde à vue, a annoncé samedi à l'AFP le parquet, qui a ouvert une enquête pour homicide. La disparition de la victime avait été signalée dès mardi par son gendre qui "s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles", a déclaré la procureure de la République de Blois, Charlotte Beluet.

"Le visage défoncé"

Au domicile, "des traces de sang (...) dont certaines ont été nettoyées" sont découvertes par les enquêteurs, qui apprennent l'existence d'un "litige de voisinage", concernant des fuites d'eau, avec son voisin, né en 1989, a exposé la magistrate. Vendredi, "des promeneurs ont signalé la présence d'un sac en lisière d'un bois sur un chemin, un sac qui paraissait assez lourd", a-t-elle indiqué.

A l'intérieur, le corps de la victime est découvert, "complètement replié", avec "le visage défoncé", qui aurait reçu a priori "un coup très violent avec un objet assez massif", selon la procureure. "Au niveau du cou, elle présente des plaies importantes qui s'apparentent à des plaies faites avec un couteau", a-t-elle décrit. "L'autopsie sera pratiquée lundi", notamment pour établir si les coups ont été infligées avant ou après le décès de l'octogénaire, a dit Mme Beluet.

Placé en garde à vue vendredi, le voisin de la victime affirme avoir "découvert sa voisine allongée chez elle et décédée".

"Il aurait tout nettoyé. Il aurait ensuite transporté le corps dans cette valise" jusqu'au bois, a relaté la magistrate, rappelant qu'il existe "une distance de 3 km entre le domicile et l'endroit où a été retrouvé ce sac, et qu'il aurait fait à pied" ce trajet. Le voisin dément avoir commis l'homicide, a souligné Mme Beluet, en précisant qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et que le parquet avait ouvert une enquête pour "homicide volontaire au vu des nouvelles constatations.