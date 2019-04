Un mort et trois blessés dans une fusillade dans une synagogue de Californie

Une personne est morte et trois autres ont été blessées samedi lors d'une fusillade dans la synagogue Chabad de Poway, au nord de San Diego, a indiqué le maire de cette ville du sud de la Californie.

"Nous avions quatre blessés par arme à feu et une des personnes est décédée", a précisé le maire Steve Vaus à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n'était pas menacée.

Sur Twitter, Donald Trump a exprimé ses "plus sincères condoléances" aux victimes. "Le suspect a été appréhendé", précise le président américain.

Thoughts and prayers to all of those affected by the shooting at the Synagogue in Poway, California. God bless you all. Suspect apprehended. Law enforcement did outstanding job. Thank you!