Pénurie de carburant : ils réquisitionnent une station-service et filtrent l'entrée des clients

Dans les raffineries et les dépôts pétroliers, la colère ne retombe pas. Depuis une dizaine de jours, les raffineurs, en grève, réclament une hausse de leurs salaires. Une situation qui provoque de longues files d'attente aux pompes à essence. Mais cette grève connaît son lot de profiteurs. À Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, des jeunes de la ville ont réquisitionné une station-service TotalEnergies et y font régner leur propre loi.

Filtrage des clients à l'entrée

Tout commence lundi soir vers 18 heures. Les policiers sont appelés par des automobilistes qui se plaignent de ne pas pouvoir accéder à une station-service TotalEnergies. Lorsqu’ils arrivent sur place, ils découvrent une scène surréaliste où des jeunes se sont approprié la station-service. Une station essence automatique, sans gérant ni employé sur place.

Mais le plus surprenant est que ces individus effectuent le filtrage des clients. Ils donnent la priorité aux gens du quartier pour se servir en carburant aux prix affichés par la station. Mais à ceux qui viennent de l’extérieur doivent non seulement faire la queue mais accepter en plus des prix prohibitifs. Le tout avec des bidons déjà remplis avec leur propre carburant. S’ils refusent, ils doivent quitter la file d’attente.

Un homme interpellé

Selon la police, des automobilistes ont été caillassés lorsqu’ils tentaient de se servir. Un homme d’une vingtaine d’années a été interpellé et placé en garde à vue pour outrage et rébellion.