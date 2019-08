Paris : une personne transgenre repêchée entre la vie et la mort dans la Seine

Un corps a été repêché dans la Seine, mardi à 14h40, au niveau du quai de Conti, dans le VIe arrondissement, rapporte Le Parisien.

Repéré par un bateau-mouche

La victime, une personne transgenre âgée entre trente et quarante ans, était entre la vie et la mort lorsque la Brigade fluviale l'a repêchée. Elle a été prise en charge par le Samu et placée sous assistance respiratoire, avant d'être transportée à l'hôpital de Necker, dans le XVe arrondissement, au service réanimation. L'homme, vêtu d'une robe, ne portait pas ses papiers sur lui.

"Aucune trace suspecte n'a été découverte sur son corps", a expliqué une source proche du dossier. Le journal local indique que la piste criminelle a été écartée par les autorités, qui cherchent alors à déterminer s'il s'agir d'un accident ou d'une tentative de suicide.

C'est le capitaine d'un bateau-mouche qui a donné l'alerte. "Il a vu la victime sauter des quais à hauteur du pont double et couler à pic", raconte un policier au quotidien.

Ce type d'incident n'est pas rare à Paris. La Brigade fluviale repêche régulièrement des personnes dans la Seine, à hauteur de quarante à cinquante victimes par an, essentiellement à la suite de suicides ou tentatives de suicide, comme le souligne le quotidien. En février, le corps d'un jeune homme avait été repêché dans la Seine, après avoir passé une quinzaine de jours dans le fleuve parisien.